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رياضة

ضربة موجعة لـ الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك بالدوري

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:55 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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عمرو الحلوانى

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى من غياب عدد من لاعبيه البارزين قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الـ 13 من منافسا الدوري الممتاز .

وتأكد غياب عبدالرحمن مجدى نجم الدراويش الأبرز عن مواجهة الزمالك بسبب استمرار معاناته من إصابة عضلية قوية ، ويعد غياب عبدالرحمن مجدى مؤثرا على الدراويش فى ظل الاعتماد عليه فى قيادة هجوم الفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .

كما يفقد الإسماعيلى فى مباراته أمام الزمالك محمد بيومى الظهير الأيمن الأساسى بسبب معاناته من إصابة عضلية قوية أيضا .

ويدخل الإسماعيلى مباراة الزمالك رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم الذى يعيشه الفريق بمسابقة الدوري خلال الموسم الجارى .

ويحتل الإسماعيلى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من 11 مباراة خاضها حتى الآن الفريق بالمسابقة .

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