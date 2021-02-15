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أخبار البلد

بعد توجيهات الرئيس.. وزيرة الصحة: نقل السيدة عواطف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم نقل السيدة عواطف محمود عبد العزيز، والتي تعاني من "شلل نصفي" إلى  مستشفى الشيخ زايد التخصصي لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد مناشدة ابنتها الطفلة "شهد عصام" والتي تعول أسرتها بمحافظة الفيوم للتدخل لعلاجها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن السيدة "عواطف" المقيمة بقرية كوم أوشيم مركز طامية بمحافظة الفيوم، تبلغ من العمر 45 عامًا، وتعاني من شلل نصفي، لافتًا إلى أنه تم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمحافظة القاهرة.

وأضاف "مجاهد" أنه جار مناظرة الحالة الصحية للسيدة "عواطف" من قبل استشاريين في تخصصات المخ والأعصاب، والجراحة، الباطنة، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم حسب تقييم الحالة الصحية على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة "عواطف" عن كثب وما يتم تقدميه له من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.
بعد توجيهات الرئيس.. وزيرة الصحة: نقل السيدة عواطف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
بعد توجيهات الرئيس.. وزيرة الصحة: نقل السيدة عواطف إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
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