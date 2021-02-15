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رياضة

نجم الزمالك يدعم مروان محسن ويهاجم توصية عودة الحراس الأجانب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:36 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك والمنتخب السابق بمروان محسن نجم الاهلي، مشددا أنه لاعب جيد ولكنه يتعرض لضغوط صعبه من جماهير الاهلي.

واضاف وليد صلاح في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن مروان محسن يعاني من غياب التوفيق منذ فترة، وأن ركلة الترجيح التي سددها ولم يوفق في تسجيلها، تعد من افضل الكرات بكأس العالم للاندية. 

وتابع أن مجلس إدارة الأهلي يساند مروان محسن بشده ويدعمه ولكن اللاعب متأثر للغاية بهجوم الجماهير، مشددا أن الأمر الآن سهل في ظل غياب الجماهير عن الملاعب ولكن ماذا سيفعل حال عادت الجماهير. 

وعلى الجانب الآخر هاجم نجم الزمالك توصيه أندية الدوري المصري بعودة الحراس الأجانب مشددا أنها توصيه مصيرها الدهشه في ظل وجود حراس مرمى على مستوى عال من الاحترافيه.
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