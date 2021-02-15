موت 130 ألف شخص.. توقعات قاتمة بتفشي كورونا في أمريكا

تؤكد توقعات جديدة قاتمة ما حذر منه الخبراء الأمريكيون من إن وباء كورونا في أمريكا لا يزال خطرًا كبيرًا وقد يتحول للأسوأ، رغم انخفاض حالات الإصابة الوبائية -نسبيًا- ومعدلات دخول المستشفيات، قائلين إن الولايات المتحدة لم تخرج بعد من دائرة الوباء المخيفة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.





من المتوقع أن يموت 130 ألف أمريكي آخر بسبب الفيروس خلال الأشهر الثلاثة والنصف القادمة ، وفقًا لأحدث نموذج من معهد المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن.





وعلى الرغم من أن أرقام كوفيد -19 تتجه في الاتجاه الصحيح الآن بالإنخفاض إلا ما دون المائة ألف بعدما كانت 200 ألف وأكثر، إلا أن هناك عوامل ستحدد كيف ستتكشف الأشهر القليلة المقبلة ، كما قال المعهد في إحاطة له.





من المرجح أن يساعد العاملان الأولان الدائران حول أرقام الوباء، على مواصلة مسارها التنازلي، والمتمثلان في زيادة التطعيمات وتراجع حالات الإصابة الموسمية.









لكن أحد عوامل انتشار الوباء، يتمثل في السلالة المتحورة من النوع B.1.1.7 ، التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة، وحذر الخبراء من أنها يمكن أن تصبح السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة بحلول الربيع.





تُظهر البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم حتى الآن اكتشاف أكثر من 1173 حالة من السلالة في 39 ولاية.









ويأتي عامل رئيسي آخر، يفاقم المخاطر، ويدور حول "السلوكيات المتزايدة غير الاحترازية التي تعمل على انتقال Covid-19".





وقالت المحللة الطبية في شبكة سي إن إن ، الدكتورة لينا وين "إن انخفاض الأرقام يعد أنباء طيبة. لكنني أيضًا قلقة للغاية بشأن هذه السلالات، لأننا رأينا في بلدان أخرى ما يحدث عندما يكون هناك انتشار كبير لها ، وكونها أكثر عدوى".





أضافت "أعتقد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لنا تكثيف التطعيمات بقدر ما نستطيع ، وفي غضون ذلك ، أن نبذل قصارى جهدنا لمواصلة لبس الكمامات والتباعد الجسدي".



