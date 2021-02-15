إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بقرى شبين القناطر بالقليوبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية قوافل للصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات.









وقالت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية أن القوافل انطلقت اليوم وتستهدف قرى "الأحراز والشوبك وكفر شبين بإدارة شبين القناطر" وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





وأشارت عمران إلى أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات فى الفئة العمرية من 15- 49 عاما.





واضافت ان القوافل تتضمن أيضا توفير خدمة أخصائي النساء والتوليد والكشف بأشعة السونار، ووسائل تنظيم طويلة المفعول وعيادات باطنة وأطفال وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان، بالاضافة الى حملة للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.





وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد تفقد المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها على مساحة 48 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، بعد إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها، وسط تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين وتخفيض القيمة الإيجارية بشكل كبير لتشجيع الشباب.





والتقى المحافظ بالمستثمرين المتقدمين بطلب إيجار وحدات بالمنطقة الاستثمارية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لتقديم كل سبل الدعم لتشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.





وأضاف الهجان أن المنطقة تضم وحدات مخصصة للصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها بمساحات تبدأ من 240 – 360 مترا مربعا بنظام الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.