رئيس الأولمبية الدولية يبعث خطابا رسميا حول مونديال كرة اليد بمصر

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، أن التعاون السلس بين الاتحاد الدولي لكرة اليد والحكومة في مصر واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال الـ27-مصر 2021 وضع أساس النجاح الباهر لهذه البطولة التى لا تنسي، ويعد مثالًا رائعًا على الشراكة الفعالة بين الرياضة والسلطات الحكومية والاستفادة من خبرة كل منهما مع احترام أدوار ومسئوليات كل منهما.





واعتبر رئيس الأوليمبية الدولية مونديال العالم لكرة اليد بمصر مثالًا على أنه من الممكن أن تتم إقامة البطولات الرياضية بأمان حتى فى ظل القيود الصحية المستمرة أثناء تفشي وباء كورونا، وذلك بفضل التنظيم المتميز والبروتوكولات الصحية الصارمة لجميع الأطراف المعنية.





جاء ذلك فى خطاب رسمي بعثه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد للتهنئة على النجاح الذى حققته بطولة العالم لكرة اليد بمصر، والثناء على أداء اللاعبين المتميز على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.





وتابع رئيس الأوليمبية الدولية -فى خطابه-: "لقد أعطي التنظيم الآمن للبطولة الثقة الكبيرة لنا جميعًا فى المجتمع الأوليمبي عند الإعداد للأحداث المستقبلية وبالأخص دورة الألعاب الأوليمبية المؤجلة طوكيو 2020، وتظل صحة وسلامة الرياضيين وكافة المشاركين على رأس أولوياتنا فى هذه الألعاب الأوليمبية"، مشيرًا أنه سيتم تضمين الدروس المستفادة من هذه البطولة فى الإجراءات المماثلة الشاملة التى سيتم وضعها فى طوكيو.



