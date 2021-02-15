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فن

كل حاجة ليا.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:31 م
منة فضالي
منة فضالي
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محمد بدران
احتفلت الفنانة منة فضالي، بعيد ميلاد والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت منة فضالي صور بصحبة والدتها وعلقت قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة ياكل حاجة ليا.. وأتمنى لك كل السعادة والحياة الآمنة"، ولاقت الصور إعجاب آلاف المتابعين.


يذكر  أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة  مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 


العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين، محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".


وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين

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