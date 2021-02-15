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أخبار العالم

نجوزي أوكونجو إيويالا.. أول امرأة تتولى منصب مديرة منظمة التجارة العالمية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:17 م
نجوزي أوكونجو إيويالا
نجوزي أوكونجو إيويالا مديرة منظمة التجارة العالمية
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلامية، بتعيين النيجيرية "نجوزي أوكونجو إيويالا"، مديرة لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول إفريقية تتولى المنصب.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن القرار اتخذ عقب اجتماع مغلق اليوم، الإثنين، حيث وافق أعضاء المجلس العام للمنظمة على تعيين الخبيرة الاقتصادية النيجيرية في منصب مدير منظمة التجارة العالمية.

وتولت نجوزي صاحبة الـ66 عاما وزارة الاقتصاد والمالية مرتين في نيجيريا، كما شغلت منصب وزيرة الخارجية لفترة قصيرة وعملت في البنك العالمي منذ عام 1982 ولمدة 25 عاما.

وفي 2012، فشلت في تولي رئاسة هذه المؤسسة المالية أمام الأمريكي من أصول كورية جيم يونج كيم.

وتعد تلك المرة هي الأولى التي يتولى فيها إفريقي أو إفريقية منصب مدير منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995.

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