رئيس سياحة النواب: القوى العاملة توافق على صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع





أعلنت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه من خلال التواصل مع وزير القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع السياحى ، أكد وزير القوى العاملة أنه سوف يتم صرف الدفعة الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي خلال الأيام القادمة من صندوق طوارئ الوزارة ، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من صرف الإعانتين الثانية والثالثة للعاملين بالمنشآت التي لديها استيفاءات أو تخلفات عن التقدم في الوقت المحدد.





وأكدت رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان أن قيمة الإعانة الشهرية للعاملين تصرف وفقا للراتب الأساسي عن شهر ديسمبر 2019 بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1575 جنيها، مضيفة أن عدد العمالة بالقطاع السياحي المستحقة لتلك الإعانات تبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية،



