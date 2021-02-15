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رياضة

بروسيا مونشجلادباخ يعلن رحيل مدربه نهاية الموسم لتدريب دورتموند

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:46 م
ماركو روزه مدرب بروسيا
ماركو روزه مدرب بروسيا مونشجلادباخ
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إسماعيل محمود
أعلن نادي بروسيا مونشجلادباخ الألماني، اليوم الاثنين، رحيل مدربه ماركو روزه عن الفريق بنهاية الموسم، لتدريب نادي بروسيا دورتموند.

ونشر نادي بروسيا مونشجلادباخ بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن روزه قرر تفعيل شرط في عقده يسمح له بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وذلك من أجل تدريب بروسيا دورتموند الموسم المقبل.

ويدرب بروسيا دورتموند الموسم الحالي المدرب إيدن تريزتش، بعد إقالة السويسري لوسيان فافر.

ويعاني بروسيا دورتموند من سوء النتائج، حيث فشل الفريق في تحقيق الانتصار في آخر 6 مباريات سوى في مباراة وحيدة، ليتراجع للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.
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