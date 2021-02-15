خالد الجندي: كنت من أشد المحرمين لعيد الحب وتراجعت.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه كان من أشد علماء الدين تحريمًا لعيد الحب، في السابق، موضحًا أنه أجرى مراجعات فقهية ووجد أنه لا شيء فيه، وتابع:"كنت أكتر واحد بيحرمه ويمنعه".





وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"،أن هناك متغيرات كثيرة طرأت على المجتمع، والفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والعادة والعلم والأشخاص، قائلا: "كلمة عيد لها معنى شرعى وآخر اجتماعى وطالما أنه مناسبة اجتماعية تمر على المجتمع ولا يوجد بها نسك دينى فلا شيء فيه".



