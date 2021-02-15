ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: كنت من أشد المحرمين لعيد الحب وتراجعت.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:08 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه كان من أشد علماء الدين تحريمًا لعيد الحب، في السابق، موضحًا أنه أجرى مراجعات فقهية ووجد أنه لا شيء فيه، وتابع:"كنت أكتر واحد بيحرمه ويمنعه".

وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"،أن هناك متغيرات كثيرة طرأت على المجتمع، والفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والعادة والعلم والأشخاص، قائلا: "كلمة عيد لها معنى شرعى وآخر اجتماعى وطالما أنه مناسبة اجتماعية تمر على المجتمع ولا يوجد بها نسك دينى فلا شيء فيه".

واستكمل "الجندى": "ما دفعنى إلى تغيير رأى في الأعياد الاجتماعية مثل عيد الأم والحب أنها  غير مرتبطة بنسك دينى، والآن أصبحت البيوت تعانى الجفاء والسخط، فلا مانع من يوم اجتماعى يساهم فى ربط الأسرة ببعضها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

«واحد طلب منه دجاج».. خالد الجندي يتعرض لمواقف كوميدية بسبب «New Look»

ماذا قال الشيخ خالد الجندي عن «New Look» وسر الهجوم عليه؟

«قبعة وحمالات» خالد الجندي تثير جدلا.. والسلفيون والإخوان أول المتنمرين.. والشيخ: حلال شرعا ومن حقنا الاستمتاع بحياتنا

خالد الجندي يظهر بـ نيولوك جديد على الهواء.. فيديو

حكم كفالة اليتيم في المنزل

كل حاجة حمراء.. تريندات هدايا الشباب في عيد الحب

ترشيحاتنا

بهذه الطريقة.. امنع جوجل من سماع ما تقوله| صور

بقاء محمد صلاح في ليفربول.. أسطورة الريدز يفجر مفاجأة

اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي للنائب العام ضد رضا عبدالعال

القرار الأصعب.. هل تلجأ السعودية لـ حظر التجول لاحتواء كورونا؟

طارق شوقي: الناس بتسيب منصة الشكاوى وبـ «تجرس الوزارة» على مواقع التواصل

حمل بوكيه ورد وقفز بالنيل.. انتحار طبيب بالدقهلية في عيد الحب | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شعبية جيل بايدن.. نيران الغيرة تصيب ميلانيا ترامب | صور

سعر جيب جراند شيروكي 2021 L في أمريكا| صور

لم يمش في جنازته أحد.. أسرار في حياة «زكي رستم» الطيّب الشرير