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تعليم

رئيس جامعة حلوان: نعمل على النهوض بمستوى البحث العلمى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:12 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، العديد من ورش العمل التدريبية التى تعمل على دعم الباحثين بالجامعة وتنمية مهاراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة حريصة على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بشكل منتظم ودائم ومستمر بهدف النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة والارتقاء به. 

وأضاف نجم أن الورش تعمل على دعم وصقل المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بجامعة حلوان.


جدير بالذكر أنه تعقد  جامعة حلوان فعاليات الويبينار الدولي الأول فى سلسلة ندوات افتراضية بعنوان" الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد، وبالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد ومكتب العلاقات الدولية.


ومن المنتظر أن تتناول أولى حلقات السلسلة التجارب الناجحة والممارسات الخاصة بالأنشطة الطلابية والمناهج الدراسية فى عدد من الجامعات الشريكة من قارات العالم المختلفة. 

يعقد الويبينار بمشاركة عدد من المحاضرين وهم دكتور الكس بيتكوف من منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ودكتور كمال العلاوين من جامعة الأردن، ودكتور مونيكا كيريا من جامعة كافيندش فى أوغندا، و دكتور شابير أحمد خان من جامعة بيشاوار الباكستانية، ودكتور مارتين ليندر من جامعة مارتن لوثر الألمانية، ومن جامعة حلوان دكتور حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد. 
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