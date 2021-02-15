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برلمان

وزير الزراعة للنواب: خطة رفع كفاءة الأصول لتعظيم العائد الاقتصادى

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:19 م
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
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فريدة محمد
كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن خطة تقوم بها الوزارة لرفع كفاءة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك المستغلة لتعظيم  العائد اقتصادى. 

ولفت الوزير إلى أنه تم إجراء  حصر لكافة الأصول سواء غير المستغلة أو التى لا تدر عائدا اقتصاديا مناسبا.

وكشف الوزير إلى  أن بعض الأراضي التابعة للوزارة التي لم يتم زراعتها منذ حوالي 15 عاما.

واستطرد الوزير " تم تأجيرها بـ11 مليون جنيه، بالإضافة لمزرعة تضم 4861 فدان كانت تدر عائدا 500 الف جنيه تقريبا تم تأجيرها بقيمة 47 مليون جنيه، كما يوجد 51 مزرعة تم تحقيق أعلى عائد استثمار اقتصادي بها، كل هذا فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وقال الوزير ان الوزارة تتبنى مشروع قومى فى القصب سيحقق طفرة كبيرة، خاصة وأن الأزمة تعتمد على زراعتها بالطرق التقليدية، وتركه فى الأرض لسنوات طويلة يؤدى إلى ضعف الإنتاجية.

وقال الوزير أنه يتم  بحث تطبيق زراعة المحصول بالشتل لزيادة الإنتاجية، وسيحصل المزارع على دعم فى سبيل التحول للشتل تم التعاقد مع شركة تنتج شتل ".

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