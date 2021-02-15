أمريكا مديونة.. مستشار سابق بالبنك الدولي: كل دول العالم تقترض.. وتقييم المؤسسات الدولية لمصر آمن

قال عمرو صالح المستشار السابق بالبنك الدولي، إن كل دول العالم تقترض من مصادر داخلية او خارجية وملف الاقتراض ليس بدعة ومتواجد في كافة دول العالم .









وأضاف صالح في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" دول أوروبية كثيرة مثل إيطاليا وإسبانيا اقترضت أموالا سواء من السوق الداخلي او الخارجي والولايات المتحدة من أكثر الدول التي لديها دين داخلي وخارجي".









وتابع: " الديون الداخلية والخارجية لأي دولة ليست بدعة او شُبهة لأي دولة"، مضيفا:" البعض يستغل مسألة الديون لتنفيذ استراتيجيات واجندات محددة ".









وأكمل عمرو صالح:" تمنح القروض للدول عن طريق المؤسسات الدولية او طرح سندات حكومية في الخارج وبالتالي تشتريها البنوك والمؤسسات الدولية، ولن يتم إعطاء قرض لأي دولة إلا في حال تواجد ملاءة مالية ".









ولفت صالح:" صندوق النقد الدولي يقوم بمراجعة اقتصاد كل دولة قبل إقراضها، وتقييم المؤسسات الاقتصادية الدولية للوضع الاقتصادي في مصر آمن ومستقر".