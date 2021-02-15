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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة نوة الأمطار الغزيرة .. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:59 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بجولة مكبرة علي مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي ستبدأ غدا صباح باكر ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة.

ووجه المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى. ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة النوة الحالية والتي ستستمر لمدة يومين. فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية. 

وأضاف أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد علي مستوى أحياء المحافظة وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة نوة الأمطار الغزيرة .. شاهد
محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة نوة الأمطار الغزيرة .. شاهد
محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة نوة الأمطار الغزيرة .. شاهد
محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة نوة الأمطار الغزيرة .. شاهد
محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة نوة الأمطار الغزيرة .. شاهد
محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة نوة الأمطار الغزيرة .. شاهد
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