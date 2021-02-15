استمرار حملات إعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات بأحياء ومراكز الجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن، بتحقيق الانضباط بالشارع وتشديد الرقابة على المنشأت والمحال .





وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شنت أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز والمدن حملات مكبرة بمختلف القطاعات .









وشن حي الهرم، حملة مكبرة بشارع كعابيش لرفع كافة التعديات الموجودة علي حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع وتم التحفظ علي عدد من المضبوطات وايداعها بمخازن الحي .





وفي هضبة الأهرام تم ضبط عددا من المخازن بعقارات سكنية بدون ترخيص ومخالفة لإشتراطات الحماية المدنية بياناتها كالتالي "

مخزن زيوت طعام بالعقار ١١٧ز - مخزن ومحلات بويات بالعقار ١٢٩ز - مخزن زيوت بالعقار ٣١ ح - مخزن مستحضرات تجميل بالعقار ٣٩٨ ا - مخزن أدوات منزلية بالعقار ١٦ ص - مخزن أبواب بالعقار ١٠ ط -ومخزن كرتون تم اخلائه بمعرفة المالك بالعقار ٣٤ ط .





كما قام حي العجوزة بتنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع جلال الدين الحمامصى بأجزاء من شارع السودان الى شارع الغريب و ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري .





واستكمالا لخطة رفع كفاءة وتطوير الشوارع بحي الدقي، تم البدء في إحلال وتركيب بلدورات جديده بشارع سليمان جوهر تمهيدآ لبدء العمل علي تطوير الشارع لما يشهده من كثافات مرورية عالية إلي جانب بدء أعمال تطوير وتركيب بلدورات جديدة بشارعي رفاعه وأمين الرافعي وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة بشوارع مقار الانصاري وتركيب كشافات ليد بشارعي جمعية النسر النور .





بينما قام حي العمرانية برفع كفاءة الشوارع الداخلية تم احلال البلدورات المتهالكة بشارع المدرسة بجوار مسجد البحبوحى وأستبدالها ببلدورات حديثة .





كما شهد حى بولاق الدكرور أعمال تركيب بلاط انترلوك بشارع طابا إلي جانب القيام بتنفيذ حملة اشغالات صباحية على الطريق الدائرى وشارع عدلى عبدالشافى متفرع من شارع ناهيا .





كما تشهد مدينة الحوامدية تطوير عددا من الشوارع بتركيب بلاط أنترلوك بالمشاركة مع المجتمع المدني وغلق سنتر تعليمي بشارع سعد زغلول بالإضافة إلي رفع 150 طن مخلفات قمامة .





وكذلك قام مركز ومدينة العياط برفع كفاءة منظومة النظافة من خلال تجريد طريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية جرزا ورفع مستوى النظافة بقريتي وزاوية أبو سويلم بالوحدة المحلية بالقطوري .





وشن مركز ومدينة منشأة القناطر، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة اشغال و3 محضر غلق وتشميع ورشتين ومحل بمطبخ كشرى ومصادرة عدد واحد مركبة توك توك بجانب تحرير عدد 5 محاضر عدم إرتداء الكمامة وتم إيداع المضبوطات بمخازن المركز كما تم فض سوق نكلا لما يشهده من تجمعات للمواطنين وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .





ورفعت مدينة أطفيح حوالي 90 طن من مخلفات القمامة .







