صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة لـ أسوان يحرج مذيعة علي الهواء.. فيديو

كشف بهاء العمدة، صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة إلى أسوان، تفاصيل الواقعة.





وقال "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة"، عبر فضائية "الحياة اليوم"،: "أنا مش هكمل المكالمة في البرنامج ولا هقول حاجه غير أما تعرضوا الفيديو اللي بعته للإعداد الأول".





وأوضح: "فيه فيديو مختصر بيعرف الناس في البداية أنا عملت الرحلة ليه، وبعته للإعداد من بدري محدش عرضه.. وأنا مش هكمل المكالمة غير أما الفيديو يتعرض.. أنا مش تعبان التعب دا كله علشان ترفضولي طلب زي دا".





وعقبت الإعلامية "لبني عسل"، قائله: "هنعرض الفيديو حاضر.. بس إحنا عايزينك تتكلم معانا ونسمع صوتك"، ورد عليها قائلا: "أنا هتكلم وهقول كل حاجه أنا البرنامج يعاملنا زي ما بيعامل باقي الناس".



