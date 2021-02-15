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مدير مسبار الأمل: الوصول للمريخ ليس سباقا بل خدمة للبشرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:04 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن الوصول لكوكب المريخ ليس سباقا ولكن خدمة للبشرية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ينطلق مسبار صيني وآخر أمريكي.

قال شرف، في حوار عبر زووم مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الاثنين، إن المسبار ينطلق بأحدث تقنية وصل لها العلم، مضيفا أن المسبار يعمل على اكتشاف كوكب المريخ.

وأضاف أنه العلماء يعتقدون أن كوكب المريخ قبل ملايين السنوات كان مثل كوكب الأرض ولكن حدث شيئا ما، مضيفا أن مسبار الأمل يساعدنا على فهم ما حدث في الكوكب الأحمر.

وتابع مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن المسبار يعمل للإجابة على سؤال هل يوجد حياة على كوكب المريخ، وبالفعل المسبار بدأ في إرسال صورة من الكوكب الأحمر.

وأكد شريف، "محتاجين عدة صور للكوكب لكي نصل لنتائج، مشيرا إلى أن على شهر سبتمبر نأمل في أن نشارك بيانات علمية مع المجتمع العلمي الدولي دون أي شروط وصل لها مسبار الأمل.
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