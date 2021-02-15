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التنمية المحلية توجه نصيحة هامة للمواطنين قبل بداية موجة الطقس السيئ ..فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:03 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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هاني حسين
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة ترتبط بغرف العمليات بمختلف المحافظات لمتابعة موجة الطقس السيئ المرتقبة.

وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "الوزير أكد ضرورة نشر معدات شفط مياه الأمطار في مختلف المحافظات المتوقع سقوط أمطار بها، إضافةً إلى مراجعة جاهزية بالوعات الصرف الصحي ومحطات الطرد المركزي".

وناشد خالد قاسم "المواطنين الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأماكن التي تعد أكثر عرضة لسقوط الأمطار وعدم السير أسفل لوحات الإعلانات، وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى".

ونوه خالد قاسم "بأنه يتم تلقي أي شكاوى متعلقة بالأمطار والسيول في المحافظات من خلال رقم واتساب 01150606783 أو صفحة "صوتك مسموع" على فيسبوك أو الخط الساخن 15330".

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