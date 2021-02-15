مجلس الوزاء الكويتي يصدر قرارات عاجلة

عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.





وأصدر مجلس الوزراء الكويتي عددا من القرارات العاجلة بينها تكليف الحرس الوطني و"الإطفاء" بالتنسيق مع "الصحة" ولجنة الاشتراطات الصحية لمعاونتهم في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات.





وعبر المجلس عن بالغ قلقه إزاء مظاهر التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية التي تسببت في حدوث موجة وبائية ثانية في الكويت، مجددًا دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة الالتزام الجاد بكافة الاشتراطات والتعليمات الصحية واتخاذ وسائل الحيطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض.





وقررت الحكومة الكويتية استمرار التعليم بجميع مراحله في القطاعين العام والخاص عن بعد لحين استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.





في سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء الكويتي توصيات لجنة الشئون الاقتصادية وخلص إلى مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على "الباب الثالث - تفرغ تجاري"، وعلى "الباب الخامس".





كما خلص المجلس إلى تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين.





وأوضح في بيان أنه يعمل بهذا القرار اعتبارا من شهر مارس ولمدة ثلاثة شهور، ما لم يتم إعادة فتح تلك الأنشطة.





وكلفت الحكومة الكويتية الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لاتزال موقوفة كليا حتى تاريخه.



