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رياضة

بعد التنمر عليها .. أول تعليق من مروة عيد عبد الملك

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:34 م
مروة عيد عبد الملك
مروة عيد عبد الملك
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القسم الرياضي
أكدت مروة عيد عبد الملك، لاعبة نادي نيس الفرنسي والأهلي سابقا لكرة اليد أنها حظيت بدعم كبير من أبناء الشعب المصري، وهناك أقلية تحاول تشويه صورة الآخرين.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على القناة "الحدث اليوم"، أنها ضد التنمر وأنها لم تسب "شيكابالا"، أو التنمر منه وأنها كانت تتحدث كرويا.

وأوضحت أنها ضد الخوض في عرض "شيكابالا"، موضحة أن أحد العاملين بقناة الزمالك أعاد نشر "البوست" الذي كتبته على حسابي الشخصي "فيس بوك".

وأكدت أنها لا تعلم سبب الحملة الشرسة ضدها، وأنها في حالة استغراب مما حدث، خاصة وأن مهاجميها تنمروا من أفراد أسرتها ومن شكلها وجسدها وأرسلوا صورا سيئة للاعبي الفريق.


ونشرت عدد من الصفحات المحسوبة على جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات حملت عبارات تنمر على اللاعبة، ردا على أنها دائمة التنمر على شيكابالا، نجم القلعة البيضاء.

وكانت مروة وضعت منشورًا بخصوص شيكابالا على صفحتها الرسمية شهر ديسمبر الماضي إضافة إلى دفاعها المستميت عن ناديها السابق الأهلي ولاعبي فريقه.

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