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مرأة

بمذاق لا يقاوم طريقة عمل الكبدة الحارة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:01 ص
كبدة حار
كبدة حار
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أسماء عبد الحفيظ
يتناول الكثير من الأشخاص الكبدة ،كما أن اغلب الأطباء ينصح بتناولها ،لما تحتوي عليها من فوائد صحية ،لذلك تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كبدة حارة .
 
مقادير كبدة

نصف كيلو كبدة
بصلة كبيرة 
4 فص ثوم
فلفل أخضر
فلفل حار 
طماطم
ليمونة مقطعة صغير
1 ملعقة كبيرة سمنة
2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء 
ملح وفلفل بهارات 
3 ملعقة كبيرة دبس رمان 
3 ملعقة كبيرة ليمون 
شطة مجروشة  للوجه

طريقة تحضير كبدة حارة

* يشوح البصل في سمنة على النار ثم تضاف الكبدة والثوم

* ثم يضاف والفلفل حار ورومي ودبس الرمان ويشوحوا ثم يضاف الليمون والطماطم

* وتتبل بملح وفلفل وبهار وتترك على النار حتى تمام الطهي

* تغرف وتقدم مع الكزبرة والشطة المجروشة
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