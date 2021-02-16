بمذاق لا يقاوم طريقة عمل الكبدة الحارة

يتناول الكثير من الأشخاص الكبدة ،كما أن اغلب الأطباء ينصح بتناولها ،لما تحتوي عليها من فوائد صحية ،لذلك تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كبدة حارة .

مقادير كبدة





نصف كيلو كبدة

بصلة كبيرة

4 فص ثوم

فلفل أخضر

فلفل حار

طماطم

ليمونة مقطعة صغير

1 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء

ملح وفلفل بهارات

3 ملعقة كبيرة دبس رمان

3 ملعقة كبيرة ليمون

شطة مجروشة للوجه





طريقة تحضير كبدة حارة





* يشوح البصل في سمنة على النار ثم تضاف الكبدة والثوم





* ثم يضاف والفلفل حار ورومي ودبس الرمان ويشوحوا ثم يضاف الليمون والطماطم





* وتتبل بملح وفلفل وبهار وتترك على النار حتى تمام الطهي



