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بعد طلب القليوبية التوجه للحي.. السجيني: كل المحافظات المطلة على الدائري ستتخذ نفس القرار

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:48 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن الدولة تملك حق تنظيم ممتلكات الدولة، مضيفا أن الشعب فوض الدولة من خلال أعضاء مجلس النواب الذي انتخابهم الشعب.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة تسعى لتعويض الناس فيما يخص، متابعا أن الدولة تعمل على موضوع التعويضات فيما يخص عقار فيصل. 

وتابع أن في بعض المشروعات يحدث إخلاء قبل الحصول على التعويض وتعمل نوع من أنوع الاحتقان، لافتا إلى أن المحافظات التي تطل على الطريق الدائري ستصدر قرارا يطالب ملاك الشقق بالتسجيل.

وطالب محافظة القليوبية أصحاب الأراضي والمنازل المجاورة للطريق الدائري في نطاق توسعه بالتوجه للحي.

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