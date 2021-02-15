التنسيقية: إخضاع مكافآت نواب الشيوخ للضريبة يؤكد نزاهة البرلمان

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر للنواب على موافقتهم اليوم على تعديل المادة رقم 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والخاصة بإعفاء أي مبالغ تدفع لأعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب والرسوم؛ بحذف نص الإعفاء منها.





وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية هذا التعديل لما يمثله من إعلاء لسيادة القانون، مثمنة دور الأغلبية البرلمانية في هذا الصدد.





ونوهت التنسيقية بأن خطوة البرلمان في تطبيق الالتزام الضريبي على نواب الشيوخ تأكيد على نزاهة البرلمان المصري بكل مكوناته الحزبية، وتعكس روح العمل الجماعي داخل المجلس من أجل المصلحة العامة.