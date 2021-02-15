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توك شو

شريف منير عن "السرب": هنوري الناس اللي حصل.. ويكشف عن بطل الفيلم.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:04 م
شريف منير
شريف منير
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محمد القاضي
علق الفنان شريف منير، علي مشاركته في فيلم السرب، الذي يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة، قائلا "أنا بحب هذا النوع من الأفلام، لأنه من خلالها بقول أنا بحب مصر.. والفيلم قوي جدا".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "الفيلم مشرف لأنه يحكي قصة حقيقة، وأخذ الثأر كان حقيقا".

وأوضح: "كلنا سمعنا عن القصاص بس محدش شافه، بس إحنا هنوري الناس اللي حصل.. والناس هتطلع مبسوطة وفخورة من الفيلم"، مشيرا: "أنا بعلب دور ضيف شرف في الفيلم، وكلنا لنا الشرف في المشاركة في الفيلم".

وأكد: "قضينا أيام مع أبطال القوات المسلحة وشوفنا أبطال كبيرة واستمتعنا معاهم، وقدموا لنا كل الدعم"، مشيرا: "أحمد السقا بطل الفيلم، وبيعمل دور مهم في الفيلم، وهيعجب الناس جدا، وأحمد السقا مجسد الدور بطريقة كبيرة".
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