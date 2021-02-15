شريف منير عن "السرب": هنوري الناس اللي حصل.. ويكشف عن بطل الفيلم.. فيديو

علق الفنان شريف منير، علي مشاركته في فيلم السرب، الذي يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة، قائلا "أنا بحب هذا النوع من الأفلام، لأنه من خلالها بقول أنا بحب مصر.. والفيلم قوي جدا".





وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "الفيلم مشرف لأنه يحكي قصة حقيقة، وأخذ الثأر كان حقيقا".





وأوضح: "كلنا سمعنا عن القصاص بس محدش شافه، بس إحنا هنوري الناس اللي حصل.. والناس هتطلع مبسوطة وفخورة من الفيلم"، مشيرا: "أنا بعلب دور ضيف شرف في الفيلم، وكلنا لنا الشرف في المشاركة في الفيلم".



