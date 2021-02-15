غدا .. افتتاح مركز العزيمة لعلاج ومكافحة الإدمان مجانا في الغردقة

تفتتح غدا الثلاثاء وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسبق مع محافظة البحر الأحمر وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة مركز «العزيمة» لعلاج ومكافحة الإدمان مجانا بالغردقة.





وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ان المركز يقام على مساحة 3500 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل لـ96 سريرا لخدمة وعلاج الإدمان بمحافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل «البحر الأحمر – الأقصر – قنا» بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمجلس الوزراء والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة كأول مركز بمدينة الغردقة حيث سيتم استقبال الحالات من مختلف محافظات الصعيد لبدء العلاج.





وأضاف المحافظ أن وزارة التضامن وفرت عدة أدوات ترفيهية ورياضية بينها تنس طاولة وبلاي استيشن وبلياردو وملعب طائرة وساشات تليفزيون وتقديم ثلاث وجبات غذائية مختلفة وصالة رياضية وغرف مكيفة ومطعم مجهز لكافة التجهيزات ويضم المركز مطعم وصالتي تأهيل رياضي (بنج وبلياردو) ومسرح وصالة لياقة بدنية ومكتبة ومغسلة، وعيادات خارجية بمدخل مستقل من الشارع الجانبي، وأماكن خارجية وبرجولات ومسطحات خضراء.



