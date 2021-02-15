برلماني: توصلنا لحل أزمة عقارات ترسا.. واستكمال التطوير ضروري

أكد محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن هناك تطويرا لشارع "ترسا" خلال الفترة الأخيرة، وتم حصر المنازل المخالفة بمناطق التقاطعات بالشارع، وستتم إزالتها وتعويض الأهالي بالأموال المكررة من مجلس الوزراء.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه كان من الضروري استكمال محور ترسا من ترعة الزمر للمنصورية.





وتابع محمد علي "هناك 18 عقارا مخالفا في شارع ترسا معرضة لإزالة لتوسعة الشارع".





وأشار إلى أن المحافظة سمحت للعقارات المخالفة أن تكون مساحة الشارع 38 مترا ليتم التجاوز عن هدم العقارات، متابعًا "العقارات المخالفة تعدت على خط التنظيم، وتم التوصل لحل لأزمة العقارات المخالفة بحيث يتم هدم غرفة واحدة على واجهة العقار دون هدم العقار بالكامل".