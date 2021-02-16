طارق شوقي : إضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مهتمة اهتمام بالغ بتحسين جودة منتج التعليم الفني، بحيث يحصل الخريج على شهادة تسمح له بالعمل داخل مصر وخارجها.
و أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه أصدر توجيهات بإضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني؛ لتأهيل الطلاب وتوسيع مداركهم وطموحاتهم في مجال العمل.
وشدد وزير التربية والتعليم ، على سعي الوزارة نحو زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدا أنه قد بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ١٩ مدرسة حتى الآن.
وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم إدراج المزيد من التخصصات الجديدة والتي تطلبها الدولة المصرية.
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة عدد مدارس التعليم الفني في مصر ، خلال الخمس سنوات القادمة.
وكشفت الخطة الخمسية القادمة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة المقبلة ، عن أن عملية التوسع في عدد مدارس التعليم الفني ، سيتم بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.
وأشارت خطة وزارة التربية والتعليم التي حصل موقع صدى البلد على تفاصيلها ، إلى أن الوزارة تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة ، إلى الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ، ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/2025.
ونظرا لنجاح مبادرة ادخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام طلاب المدارس الفنية في الحضور وارتفاع درجة انضابطهم وانتمائهم للوطن ، قررت وزارة التربية والتعليم التوسع في تطبيق المبادرة بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدرسي 2021/2022 .
وأكد التقرير أيضا أن وزارة التربية والتعليم ، تخطط لـ التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويًا.