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حوادث

السبحة في إيده.. شهود عيان يروون تفاصيل مقتل زوجين داخل منزلهما بالإسماعيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:25 م
صدى البلد
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انجي هيبة
كشف شهود العيان والأقارب، تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثة زوجين مقتولين داخل منزلهما بقرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.
 
وروي  سامح عامر، ابن شقيق الزوج المجني عليه تفاصيل الواقعة لموقع صدي البلد، قائلا: «كان في إيده سبحته، ورايح يصلي الفجر، قابله الحرامي علي السلم طعنه، ودخل كمل جريمته وقتل زوجته، رغم أنها عجوز في السبعينيات من العمر».

وأشار إلي قيام أفراد من العائلة بمراجعة محتويات المنزل، واكتشفوا سرقة مشغولات ذهبية خاصة بالزوجة، إضافة إلى مبلغ مالي ضخم، ما يؤكد أن الجريمة كانت بدافع السرقة.

وأوضح أقارب المجني عليهما أن الجاني تسلل إلي المنزل فجرا لسرقة المنزل، وحينما اكتشف صاحب المنزل محاولة السرقة خلال توجهه لأداء صلاة الفجر، باغته بضربة على رأسه بآلة حادة، ثم سدد له عدة طعنات في البطن، ثم استكمل جريمته بقتل الزوجة.

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