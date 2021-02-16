أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي .. والسقا ومنير يكشفان أسرارا لأول مرة عن السرب

علق الإعلامي تامر أمين، على تجديد النادي الأهلي عقد ظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، قائلا:" خبر سعيد لكل الأهلوية".





وتابع أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" علي معلول من أهم لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة وتجديده للتعاقد خطوة تحسب لإدارة الأهلي".





نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة ناقشت العديد من الموضوعات ومنها: .





قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار في المناخ؛ علاوة على زيادة نشاط الرياح الذي يؤدي إلي الإحساس الأكبر بالبرودة.





وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، إن منخفض قبرص بدأ في التكوين في الجزر اليونانية ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية البادرة؛ منوهة بأن ذروة البرودة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء.





قال الفنان محمد منير، إنه احتفل بعيد الحب مع الفنانة ليلى علوي، معقبا "ليلي جميلة وحلوه".





وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، "أنا خايف من الأجيال الجديدة من الحب، لأنهم بيحبوا في الصيف بالمايوه ويطلقوا في الشتاء".





وتابع "مفيش ألبوم نزلي إلا وحبيته، وكل حاجه في حياتي بمارسها بالحب"، موضحا "يسري وعادل إمام وإلهام شاهين إحنا إللي فاضلين من أجمل حاجه في مصر".









كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن تفاصيل أغنيته الجديدة، قائلًا "فكرة أغنية "ست فوق الأربعين" ظهرت بعد ظهور سجال بين السيدات والرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي".





وأضاف "القرموطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، "بعد 10 أيام سوف تنضم مذيعة للغناء معي".





وتابع جابر القرموطي "هذه الأغنية انتصار للمرأة"، مؤكدًا أنه يعمل على الأفكار التي تشغل بال حيز كبير في المجتمع، وهذه الأغنية ليست غناء لكنها أداء، وهناك أغنيات أخرى الفترة المقبلة أكثر جرأة.









علق الفنان شريف منير، على مشاركته في فيلم "السرب"، الذي يوثق بطولة الجيش فى مكافحة الإرهاب بدرنة، قائلًا "أنا بحب هذا النوع من الأفلام، لأنه من خلالها بقول أنا بحب مصر".





وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، "كلنا سمعنا عن القصاص بس محدش شافه، بس إحنا هنوري الناس اللي حصل.. والناس هتطلع مبسوطة وفخورة بالفيلم"، موضحًا "أنا ضيف شرف في الفيلم، وكلنا لنا الشرف في المشاركة في الفيلم".









قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الشيوخ وضع مادة في اللائحة الداخلية تنص على أن يخطر النائب رئيس المجلس قبل سفره؛ موضحا أنه يحق لرئيس المجلس أن يرفض سفر النائب.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يسافرون إلى تركيا وإيران بمجرد إخطار رئيس المجلس فقط»؛ موضحا أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب طالب بتوضيح هذه المادة وكان له كلمة قوية في هذا الشأن.





وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة توضيح المادة الخاصة بتقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج.









علق الفنان أحمد السقا، على مشاركته في فيلم السرب، الذي يوثق بطولة الجيش المصري بمكافحة الإرهاب في درنة، قائلا: "فيلم محترم جدا، ومصنوع بحرفية شديدة".





وأضاف "السقا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "الفيلم يوثق أحداثا معينة، لأننا كنا في حالة حرب.. والقوات الجوية لها باع كبير في الفيلم، ويوثق واقعة معينة، وهي واقعة درنة".





وأشار إلى "الفيلم يوثق الحالة العامة اللي مرينا بيها، والانفجارات، وتصدي القوات المسلحة"، مؤكدا: "الجهات المختصة وفرت كل العوامل لإنتاج الفيلم".









علقت الإعلامية لميس الحديدي، علي فيلم السرب الذي يوثق بطولة الجيش المصري فى مكافحة الإرهاب بدرنة.





وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، إن فيلم السرب يعتبر توثيقا للضربة الجوية المصرية في درنة الليبية، معقبه: "يذكر بالأحداث والقصاص الذي قام بها نسور القوات الجوية".





وأضافت:" لما بنتذكر الشهداء لن تكون بالترحم فقط، لأن الفن جزء مهم من توثيق الأحداث وبقائها حية في عقول الأجيال والأمم"، موضحه: "توثيق الأحداث مهم جدا، لأن الأحداث بتتنسي والأوجاع بتتنسي"





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الاستجابة للحالات الإنسانية، منوهًا بأنه استجاب للطفلة شهد عصام، ابنة محافظة الفيوم، ووجه بتوفير الدعم الكامل للأسرة.





وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينظر لمشكلات وحالات المصريين»؛ مشيرا إلى أن الرئيس دائم الاستجابة لمثل هذه الحالات.





وفى استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لما نشرته صحيفة الأخبار بشأن قصة الطفلة شهد عصام والتى تبلغ من العمر ١٣ سنة وتقيم بمركز طامية بمحافظة الفيوم و تركت التعليم وخرجت لكسب العيش للإنفاق على أسرتها .





قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا أصبحت ملجأ لعدد كبير من الإرهابيين الفارين من بلادهم على مستوى العالم، مشيرا إلى أن «الإرهابي ياسر السري الذي منحته بريطانيا الإقامة، متهم في العديد من العمليات الإرهابية، ومنها استهداف رئيس الوزراء في التسعينيات».





وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تصرفات بريطانيا ضد العدالة وحقوق الإنسان، موضحا أنه بريطانيا تحتضن أيضا الإرهابيين عادل عبد الباري، وهاني السباعي.





وأكد أحمد موسى، أن الإرهابي ياسر السري مطلوب في مصر منذ التسعينيات، ومتهم في العديد من القضايا، لافتًا إلى أن الإرهابي أقام دعوى ضد «موسى» قبل ذلك؛ لأنه وصفه بالإرهابي في كتاباته في جريدة الأهرام.