أحمد موسى: بريطانيا أصبحت ملجأ الإرهابيين الفارين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا أصبحت ملجأ لعدد كبير من الإرهابيين الفارين من بلادهم على مستوى العالم، مشيرا إلى أن «الإرهابي ياسر السري الذي منحته بريطانيا الإقامة، متهم في العديد من العمليات الإرهابية، ومنها استهداف رئيس الوزراء في التسعينيات».





وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تصرفات بريطانيا ضد العدالة وحقوق الإنسان، موضحا أنه بريطانيا تحتضن أيضا الإرهابيين عادل عبد الباري، وهاني السباعي.





وأكد أحمد موسى، أن الإرهابي ياسر السري مطلوب في مصر منذ التسعينيات، ومتهم في العديد من القضايا، لافتًا إلى أن الإرهابي أقام دعوى ضد «موسى» قبل ذلك؛ لأنه وصفه بالإرهابي في كتاباته في جريدة الأهرام.





واستنكر أحمد موسى، منحه الإقامة رغم علم بريطانيا بأنه مطلوب في العديد من قضايا الإرهاب، منوها بأنه «قدم أدلة لبريطانيا في التسعينيات تثبت أنه إرهابي وليس معارضا كما يدعي».





وتابع أحمد موسى، أن بريطانيا تدعم الإرهاب والإرهابيين وتمنحهم الإقامة على أراضيها، مستطردًا "تعمل لمصالحها، ولا تعمل على أمن واستقرار الدول العربية وفي مقدمتها مصر".





واختتم أحمد موسى «كان أولى ببريطاني أن تسلم الإرهابيين ولا تعطيهم الجنسة والإقامة».