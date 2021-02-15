أحمد بدوي: قانون حماية البيانات الشخصية استهلك 65 جلسة نقاش في مجلس النواب

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تم تطوير 1600 مكتب بريد خلال عام، مضيفا أن هناك جولة ميدانية لكافة المناطق التكنولوجية خلال شهر من الأن.





وأضاف بدوي، في حوار مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن قانون حماية البيانات الشخصية استهلك 65 جلسة نقاش في مجلس النواب.





وتابع وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب لم تتلق طلبات إحاطة بشأن حظر المواقع الإباحية.





وأكد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أمثل دائرة بها أكثر من مليون ناخب في 53 قرية، مشيرا إلى أن في الموجة الأولي من فيروس كورونا زاد استخدام الانترانت بمعدل 130%.



