تركيا وأمريكا تبدآن المواجهة.. أردوغان يواجه جحيم بايدن بعد جنة ترامب.. لا بديل أمام أنقرة سوى التراجع أو مواجهة العواقب

تركيا تستدعي السفير الأمريكي.. وواشنطن تحذر

تفاصيل الخلافات الكبرى بين تركيا وأمريكا.. و مستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة في وجهة نظر بايدن وأردوغان









بدا أن العلاقات الأمريكية التركية في عهد الإدارة الجديدة برئاسة الديمقراطي جو بايدن لن تكون على ما يرام، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بسبب المعارضة الشديدة من قبل الديمقراطيين لطبيعة العلاقات بين أنقرة وواشنطن إبان فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سمح للتركي رجب طيب أردوغان للعبث في المنطقة للحد الذي تعارض مع مصالح الولايات المتحدة نفسها وحلفائها في أوروبا والشرق الاوسط.









الخارجية التركية، استدعت السفير الأمريكي في أنقرة، الاثنين، عقب بيان واشنطن بشأن مقتل الأتراك.









وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن على واشنطن وقف دعمها "للإرهابيين" الأكراد ، واتهم الولايات المتحدة بالوقوف "وراء المسلحين الأكراد الذين قتلوا القوات التركية في العراق".









من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقش هاتفيا مع نظيره التركي ، مولود تشاووش أوغلو، مسألة شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس -400 ، وحث على عدم الاحتفاظ بهذه الأنظمة.









وجاء في البيان أن "الوزير بلينكين حث تركيا على عدم الاحتفاظ بمنظومة صواريخ أرض-جو الروسية إس -400".









وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين وتشاووش أوغلو بحثا أيضا مقتل الرهائن الأتراك في شمال العراق.









خلافات مبكرة تشي بعلاقات مضطربة



افتتح جو بايدن رئاسته من خلال اتخاذ موقف أكثر تشددًا بشكل واضح تجاه تركيا، حيث يتوقع المحللون مسارًا صعبًا بين الحلفاء المضطربين حيث تتباعد مصالحهم بشكل متزايد.









الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مثله مثل العديد من القادة الذين استمالوا دونالد ترامب سلف بايدن، تلقى كتفًا باردًا مبكرًا من بايدن، الذي وصف قبل انتخابه الشعبوي المتحالف مع الإسلاميين بأنه مستبد ووعد بتمكين المعارضة.









ولم يتصل بايدن بأردوغان، ووبخت الإدارة الجديدة تركيا على الفور، وحثت على الإفراج عن زعيم المجتمع المدني البارز عثمان كافالا وانتقدت خطاب الخوف من المثليين في حملة قمع ضد الطلاب المتظاهرين.









تتماشى التصريحات مع تعهد بايدن بإعطاء أولوية جديدة لتعزيز الديمقراطية، لكن الولايات المتحدة وتركيا لديهما الكثير من الخلافات الأخرى التي من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التوترات.









اشترى أردوغان بتحد لواشنطن منظومة الصواريخ الروسية S-400 المتطورة، متجاهلًا التحذيرات من أنه يعرض دوره في حلف شمال الأطلسي للخطر، مما دفع ترامب إلى فرض عقوبات ضيقة على صناعة الدفاع التركية في مواجهة الغضب في الكونجرس الأمريكي.









وستبدأ محكمة في نيويورك في مايو محاكمة بنك "خلق" الذي تديره الدولة في تركيا بشأن مزاعم بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، مما قد يلحق ضربة اقتصادية كبيرة بتركيا.









وقال ستيفن كوك، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية: "يمكن أن تتحسن العلاقات للأفضل، لكنني أعتقد أنه سيتعين على الناس التخفيف من توقعاتهم". بحسب "عرب ويكلي".









وأضاف: "تركيا والولايات المتحدة لديهما مصالح مختلفة ولا تشتركان في القيم. يمكن للبلدين العمل معًا في بعض القضايا، لكن لم يعد هناك ما يربط بينهما".









تحت الصغط

قالت جونول تول، مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، لـ"عرب ويكلي" إن صواريخ إس -400 شكلت مشكلة معقدة بشكل خاص لأن أردوغان وصف الشراء بمصطلحات قومية، قائلًا إن أنقرة تؤكد على استقلالها.









لكنها قالت إن أردوغان يتعرض لضغوط بسبب الاقتصاد المتعثر ولديه مصلحة في تجنب المزيد من العقوبات الأمريكية الواسعة النطاق إذا تحرك أكثر بشأن أنظمة إس -400.









وقالت تول: "أعتقد أنه يدرك أنه معزول للغاية في المنطقة وأن خطابه المعادي للغرب والولايات المتحدة لا يعمل لصالحه".









بعد أن تولى بايدن منصبه، اقترحت تركيا حلًا وسطًا لا تشغل فيه صواريخ إس -400 بالكامل، لكن وزارة الخارجية أصرت على أن حليفها لن "يحتفظ" بالمنظومة التي تكلفت مليارات الدولارات الذي يخشى الناتو من أنه سيساعد روسيا على صقل قدرتها على إسقاطها. الطائرات الغربية.









ومع ذلك، قالت تول إن بايدن، على الرغم من تأكيده على الديمقراطية، كان براجماتيًا أيضًا. وأشارت إلى موقفه المبكر تجاه روسيا، حيث كانت الإدارة صريحة بشأن مخاوفها لكنها مددت أيضًا معاهدة "ستارت" الجديدة للحد من الأسلحة النووية.









وقالت: "أعتقد أن هناك العديد من المعسكرات في إدارة بايدن وقد يقول البعض، دعونا نرى كيف تتصرف تركيا بشأن القضايا الحاسمة بالنسبة للولايات المتحدة مثل صواريخ إس -400 وشرق البحر المتوسط ​​وناجورنو قرة باخ"، في إشارة إلى التوتر المتزايد بين تركيا واليونان الزميلة في حلف شمال الأطلسي ودعم أنقرة للهجوم الأذربيجاني لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها أرمينيا.









وأضافت تول: "إذا كانت هناك إشارة إلى أنه بإمكانهم التعاون فعليًا مع تركيا في الأمور المهمة للأمن القومي، فأعتقد أننا يمكن أن نرى نهجًا أكثر ليونة بشكل عام".









فجوة واسعة.. لكن هل تتحول تركيا لإيران؟

وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جلسة الاستماع الخاصة به لتركيا "ما يسمى شريكنا الاستراتيجي"، على الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس وصف تركيا منذ ذلك الحين بأنها "حليف طويل الأمد ومقدر في الناتو".









وقال برايس للصحفيين: "نسعى للتعاون بشأن الأولويات المشتركة وكأي حليف ننخرط في حوار لمعالجة الخلافات".









وأشار إلى الاهتمام المشترك بإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، لكن سوريا كانت مصدر خلاف مستمر منذ تحالف الرئيس السابق لبايدن باراك أوباما مع المقاتلين الأكراد المرتبطين بالانفصاليين داخل تركيا لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.









وقالت مجموعة أوراسيا في تحليل إن كلًا من تركيا والولايات المتحدة لهما مصلحة في تحسين العلاقات، لكنهما يضعان احتمالًا بنسبة 60% لانهيار المحادثات في النصف الثاني من عام 2021، على الأرجح بشأن نظام إس 400 أو سوريا.









في مقال، توقع جالب دالاي، الزميل غير المقيم في مركز بروكنجز الدوحة، أن تتفاقم التوترات الأمريكية التركية، قائلًا إن البلدين لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن ما تعنيه إعادة العلاقة.









بالنسبة لبايدن، كما كتب، فإن إعادة التعيين تعني استعادة النظام الدولي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تعكس تركيا علاقاتها المتنامية مع روسيا والصين الصاعدة.









لكن بالنسبة لأردوغان، "إعادة الضبط تعني أن الولايات المتحدة سوف تتصالح مع الواقع الجيوسياسي الجديد في جوار تركيا، بما في ذلك دور تركيا فيه".









لا تبشر النظرتان المختلفتان تمامًا للعالم بشكل جيد في هذه المرحلة لأي تقارب حقيقي بين أنقرة وواشنطن، وفي حال لم يقدم يتراجع أردوغان أمام الطلبات الأمريكية، وسيتراجع على الأرجح كعادته، فقد تتحول تركيا إلى دولة منبوذة معاقبة من الولايات المتحدة مع تشجيع من حلفاء رئيسيين مثل فرنسا، وقد تسعى إدارة بايدن بالفعل إلى محاولة إسقاط نظام أردوغان.