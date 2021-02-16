السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

اجراء عمليات التبريد . سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، علي الحريق الهائل الذي اندلع بمحيط ملعب قرية خرسيت بمركز طنطا إثر انفجار 6 اسطوانات غاز، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة و









وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد الدماطي ، مأمور مركز طنطا ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع الانفجار.





وانتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة علي النيران.





وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار لم يسفر عن سقوط مصابين، وحدث بسبب تسرب غاز في مخزن يحوي اسطوانات غاز بوتاجاز .



