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سيارات

فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:01 ص
هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB
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كريم عاطف
أعلنت شركة هيونداي في مصر عن طرح اصدار جديد كموديل لعام 2021 من طراز أكسنت  RB، بالأسواق المحلية، لتصبح بذلك الفئات السعرية للطراز 5 بدلا من 4 فقط .

وأوضحت الشركة ان الفئة الجديدة التي زادة على إصدارات طراز هيونداي أكسنت هي الفئة رقم 4 بالترتيب بين الفئات السعرية للسيارة الجديدة موديل 2021 .

وتستمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2021 قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

ويأتي الشكل الخارجي للسيارة بزجاج مظلل في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات .

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة أكسنت موديل 2021 فتأتى بعجلة قيادة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتووث وشاشة 7 بوصة للملتيميديا. 

وتضم السيارة هيونداي أكسنت العديد من وسائل السلامة والأمان من بينها ، 2 ايرباج و الفرامل ABS وكشافات الشبورة في الامام وايموبليزر ومثبت السرعة ، بالإضافة الى العجلات 16 بوصة ونظام المسافة الخلفية. 

اما الأسعار في السوق المصري للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2021 بعد زيادة فئاتها ، فتأتى كالتالي:

- اوتوماتيك / TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 213,900 جنيه
- اوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 223,900 جنيه
- اوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 229,900 جنيه
- اوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 239,900 جنيه
- اوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 249,900 جنيه
فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات
فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات
فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات
فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات
فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات
فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات
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