ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

حسام يستغيث بمجلس الوزراء بسبب خطأ طبي تسبب في تلف عينه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:29 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
استغاث   حسام فكرى بموقع صدى البلد الاخبارى بسبب تلف عينيه فى عملية خاطئة.

واستغاث حسام البالغ من العمر ٢٥ عاما   بعد ان دخل احد المستشفيات بسبب وجود بكتيريا فى الجيوب الانفية فقام بعمل عملية ولكن حدث بها خطأ وقام احد الاطباء بتصحيحها ولكن قاموا بتقديم شكوى بسبب اخطاء فى العملية فقاموا بطرده.

ويتابع فى نص رسالته انه تابع فى احد المعاهد فقاموا باجراء عملية و أزالوا الفك العلوى و اجزاء من الانف و تركوا عضمة اسفل العين ادت الى قرحة و تلف فى العين .

ويستغيث بمجلس الوزراء للنظر فى حالته و اجراء عملية لعينه حتى لايفقد النظر.

للتواصل مع الحالة: 01025034554


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تحذير هاني الناظر لمرضى الحساسية .. 10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

طفل يستغيث لإجراء جراحة عاجلة بالجمجمة

التهاب الجيوب الأنفية .. الأعراض والعلاج

مواطن يستغيث بمجلس الوزراء لتوفير مفصل صناعي لذراعة الأيمن

علاج بيتي للجيوب الأنفية

نشرة الصحة والمرأة.. 8 خرافات شائعة حول لقاحات كورونا.. وعلاج بيتي للجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

الصحة البرازيلية: تسجيل 528 وفاة و32197 إصابة جديدة بكورونا

اقتصاد السعودية| ارتفاع أعداد الحاويات في الموانئ السعودية خلال يناير الماضي

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

بعد تحذيرات لـ الحكومة الكويتية.. الغانم يعلن عن قانون جديد لـ أصحاب المشاريع

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

قط أليف ينقذ طفلين من هجوم ثعبان فتاك.. ونهايته محزنة

فئة جديدة تنضم لـ هيونداي أكسنت RB .. أسعار ومواصفات