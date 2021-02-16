حسام يستغيث بمجلس الوزراء بسبب خطأ طبي تسبب في تلف عينه

استغاث حسام فكرى بموقع صدى البلد الاخبارى بسبب تلف عينيه فى عملية خاطئة.
واستغاث حسام البالغ من العمر ٢٥ عاما بعد ان دخل احد المستشفيات بسبب وجود بكتيريا فى الجيوب الانفية فقام بعمل عملية ولكن حدث بها خطأ وقام احد الاطباء بتصحيحها ولكن قاموا بتقديم شكوى بسبب اخطاء فى العملية فقاموا بطرده.
ويتابع فى نص رسالته انه تابع فى احد المعاهد فقاموا باجراء عملية و أزالوا الفك العلوى و اجزاء من الانف و تركوا عضمة اسفل العين ادت الى قرحة و تلف فى العين .
ويستغيث بمجلس الوزراء للنظر فى حالته و اجراء عملية لعينه حتى لايفقد النظر.
للتواصل مع الحالة: 01025034554
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