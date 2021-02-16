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أصل الحكاية

وزارة التموين.. تأسست منذ الحرب العالمية لتأمين المصريين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:01 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
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محمد صبيح
وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، هي وزارة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للدولة، وتعد وزارة التموين هى من أقدم الوزارات فى جمهورية مصر العربية، من حيث نشائتها.

حيث أنشئت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية وتطور دورها من التوزيع والإنتاج إلى الدور الرقابى وفى عام 2005 تم ضم وزارة التموين ووزارة الشئون الاجتماعية فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بقرار جمهوري رقم 421 لعام 2005 وذلك من أجل مراعاة محدودي ومعدومي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم وإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وربطه بمؤشرات التنمية البشرية.

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وقد تم فصل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى ديسمبر 2011.

ويشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية حاليا الأستاذ الدكتور علي مصيلحي، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري السيرة الذاتية للوزير الحالي بحسب الموقع الرسمي للوزارة:

- حاصل على الماجستير من باريس عام 1977 
- حاصل على الدكتوراة فى استخدام الحاسبات فى تصميم الدوائر المصغرة من باريس عام 1980
- تم تعيينه كبير مستشاري وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 1999
- شغل منصب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد المصرى خلال الفترة من 2002 الى 2005
- شغل منصب وزير التضامن الإجتماعى خلال الفترة من  2005 الى 2011
- شغل منصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الحالى فى الفتره من ابريل 2016 وحتى توليه الحقيبة الوزارية. 
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