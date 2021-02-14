بتخفيضات من 25 : 30%.. التموين: انتشار مكثف لمعارض أهلًا رمضان هذا العام بالتعاون مع الغرف التجارية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا العام سوف يشهد انتشارا كثيفا لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تتفاوت من 25: 30%، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك غرفة الصناعات الغذائية، وطالب المصيلحي الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.





وأشار المصيلحي إلى أنه من المخطط بدء تلك المعارض في مطلع شهر أبريل على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة ١٠ أيام، وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سوف تراعي نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة.





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مشيرًا إلى أن منافذ جمعيتي التي يصل عددها إلى 6000 منفذ سوف تشارك في معارض أهلا رمضان هذا العام، مؤكدًا أن المعارض سوف تشمل كل أنواع السلع والسلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.





المصيلحي أكد على وجود تنسيق كبير مع السادة المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.





وكشف المصيلحي خلال لقائه بالموردين إلى أن السلاسل التجارية سوف تشارك أيضًا هذا العام في معارض أهلًا رمضان كالعام السابق بتخفيضات كبيرة للسلع وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك.



