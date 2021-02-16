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أخبار العالم

تهديد خطير لأكثر من 150 مليون أمريكي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:43 ص
صقيع في أمريكا
صقيع في أمريكا
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شريف سيد
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، تحذيرا من تعرض الولايات المتحدة لموجة برد غير مسبوقة، ستجتاحها، في بداية الأسبوع، مصحوبة برياح قطبية، ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد الجوية، إن أكثر من 150 مليون أمريكي جرى تحذيرهم من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة.

وأضافت أن سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية، يعود إلى مزيج من الإعصار القطبي، الذي يحمل درجات حرارة متجمدة، والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار.

ومن ناحية أخرى، قررت شركة تشغيل الكهرباء في ولاية تكساس الأمريكية، قطع التيار بشكل متناوب عن السكان؛ ما حرم ما يقرب من مليوني مواطن من التيار الكهربائي. 

وجاء هذا القرار؛ عقب الاستخدام الكبير من قبل سكان ولاية تكساس للتيار الكهربائي، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة. 

وشهدت تكساس الأمريكية هبوطا حادا في درجات الحرارة، حيث وصلت إلى حد التجمد، حيث بدأ من المناطق المطلة على المحيط الهادئ. 
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