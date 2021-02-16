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محافظات

بعد غرق الشوارع.. السيطرة على كسر بخط المياه ببنها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:54 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية أنه تم السيطرة على كسر بخط المياه بقطر 10 بوصة بشارع فريد ندا بمدينة بنها والذي وقع فجر اليوم أثناء تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق شارع فريدا ندا بمدينة بنها.

وأضافت الشركة في بيان لها أنه جار التعامل مع العطل حيث تم الدفع بفريق من المهندسيين والفنيين وتم شفط المياه الناتجة عنه لعودة الحركة المرورية بالطريق لطبيعتها مرة أخرى حيث تسبب الكسر فى غرق الشارع الرئيسى وعدد من الشوارع الجانبية.

من جانبها قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بجولة لمدينة شبين القناطر ومدينة طوخ؛ لتفقد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدفع الأعمال بها وإزالة كل المعوقات الموجودة.

وجاءت الجولة فى إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات وبناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبدأت الجولة بتفقد "ورشة تصنيع الأحذية" بقرية القشيش بمدينة شبين القناطر واستمعت ريان للمعوقات التى تواجه أصحاب هذه الورش، وشجعتهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج.

كما تفقدت ريان قرية "امياي" التابعة للوحدة المحلية بالعمار بطوخ المشتهرة بصناعات الجريد الخاصة بأقفاص الفواكه والخضراوات والكراسي.

كما تفقدت نائب محافظ القليوبية، ورش النجارة وورش الحديد، وتم الاستماع لمتطلبات وشكاوى العاملين بهذه الورش، وشجعتهم على الاستمرار فى الإنتاج لحين إزالة أسباب المعوقات التى تواجههم.
بعد غرق الشوارع.. السيطرة على كسر بخط المياه ببنها
بعد غرق الشوارع.. السيطرة على كسر بخط المياه ببنها
بعد غرق الشوارع.. السيطرة على كسر بخط المياه ببنها
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