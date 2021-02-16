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فن

بإطلالة ساحرة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:49 ص
درة
درة
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ندى فكري
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة في الصورة بإطلالة ساحرة حيث ارتدت سويت شيرت باللون الأبيض وتنورة باللون الأسود ونسقت معهم كوتشي باللون الأبيض مما جعل إطلالتها مميزة.

وتعود درة بعدها لاستكمال آخر يومين في تصوير فيلمها "الكاهن".

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.
بإطلالة ساحرة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها
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