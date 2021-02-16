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بالتواريخ والأرقام.. الصحة تكشف عن استراتيجيتها لمنظومة الرعاية والتأمين الصحي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وزارة الصحة تعمل على القضاء على قوائم الانتظار ، وبعد ذلك سيتم منعها بعد تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل، لافتة الي ان الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية كان تكليف كبير من ضمن هذه الحزمة لتطوير المنظومة بأكملها، الي جانب توفير مخزون استراتيجي من الطعوم ومستلزمات الاطفال.

وتابعت الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، أن المستشفيات النموذجية كانت النواة على مستوى الجمهورية في الـ 27 محافظة لتطبيق التأمين الصحي، ثم الهدف الاسمى للرعاية الصحية هو التأمين الصحي الشامل وكان ذلك في يوليو 2018.

واوضحت ان التشغيل التجريبي في بورسعيد كان في يوليو 2019، وبداية تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الاولى كان في اكتوبر، ثم بعد ذلك تم اطلاق مصر لتاريخ جديد للرعاية الصحية في 26 نوفمبر ببورسعيد برعاية الرئيس السيسي.

واضافت انه بعد ذلك تم العمل على كل محافظات المرحلة الاولى، مشيرة الي ان استراتيجية الوزارة للعمل على منظومة التأمين الصحي تضمنت 9 محاور اساسية، ومنها البناء المؤسسي للهيئات ومحور التخطيط الصحي ومحور إعادة البنية الصحية والتجهيزات والتحول المؤسسى، وايضا التسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية، تدريب القوة البشرية وتدريبها وغيرها من المحاور.
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