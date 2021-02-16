انخفاض كبير في درجات الحرارة في قرى ومراكز الشرقية

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة علي مختلف قري ومراكز محافظة الشرقية مع توقعات بسقوط الأمطار علي مختلف أنحاء المحافظة.

فيما أعلنت محافظة الشرقية رفع درجات الإستعداد للقصوي تحسبا للتقلبات الجوية والتكليف بضرورة المتابعة الدقيقة لغرف العمليات بمختلف الوحدات المحلية والمراكز والتعامل الفوري مع الأمطار وفتح الطريق أمام المواطنين.

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كما أهابت الهيئة العامة لإدارة المرور بالمحافظة جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر والحيطة خلال القيادة علي الطرق السريعة تجنبا لوقوع الحوادث.

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ١.٦ مليون سيدة بمحافظة الشرقية حتي الآن.

وأضاف وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ ١٦٩٤٤٠١ سيدة، مشيرًا بأن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

وأشار "مسعود" إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مضيفًا بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد علي الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بارتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.