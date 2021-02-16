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أخبار العالم

بعد ارتفاع الإصابات. سلطنة عمان تدرس وقف الرحلات الجوية مع الدول الموبوءة بكورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:42 ص
رحلات جوية
رحلات جوية
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محمود نوفل
أوضح وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي  أن هناك ارتفاعا ملحوظا ومقلقا في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل بالعناية المركزة. 

وأكد في تصريحات متلفزة للتلفزيون العماني  أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا عازمة على اتخاذ إجراءات في حق الذين لم يلتزموا بقرارتها، وأن كافة الجهات المعنية جادة في هذا الأمر. 

وذكر قائلا :  أن إغلاق محافظة شمال الشرقية كان بسبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في وحدات العناية المركزة بمستشفى إبراء بنسبة 100%.

وأضاف:  أن بيانات القادمين من جمهورية تنزانيا إلى السلطنة أظهرت إيجابية الفحوصات بنسبة 18%، و أن هذا الرقم "مرتفع جدا"، وأن اللجنة العليا تدرس إيقاف رحلات القادمين من الدول التي ثبت للسلطنة أن لديها نسبة عالية من الإصابات.

ودعا وزير الصحة خلال اللقاء الجميع إلى الاطمئنان بأن من تلقى الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بايونتك" ستتوفر له الجرعة الثانية، وأن التأخير الذي حدث كان خارج عن إرادة حكومة السلطنة والشركة المصنعة، موضحا أن فاعلية اللقاح لن تتأثر بهذا التأخير.

وأتم قائلا: "لا دليل علمي على أن التأخر في أخذ اللقاح يقلل من فاعليته، وأن وزارة الصحة شكلت فريقا مختصا في التطعيمات العام الماضي وتعكف على دراسة كل ما هو جديد في التطعيمات".

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