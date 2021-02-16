إحنا مش وزارة مرض.. هالة زايد: صحة المصريين تهمنا كثيرا "فيديو"

كشفت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، أن هناك تقريرا من منظمات دولية تشير إلى نجاح المبادرات الصحية بمصر، قائلة: "يهمنا صحة المواطن وجودة الصحة المصرية .. وإحنا مش وزارة مرض ويهمنا صحة المصريين".





وأضافت الدكتورة هالة زايد ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الإسماعيلية الطبي، أن مبادرات صحة المصريين تشمل صحة المصريين ، بدءا من الجينن ، وحتى كبار السن، إلى جانب مبادرات الكشف على نزلاء السجون ، وأطفال المدارس ، ومبادرات التقزم والسمنة ، وفيروس سي.





ويضم "مجمع الإسماعيلية الطبي" 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.