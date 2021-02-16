ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إحنا مش وزارة مرض.. هالة زايد: صحة المصريين تهمنا كثيرا "فيديو"

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:41 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان رأفت
كشفت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، أن هناك تقريرا من منظمات دولية تشير إلى نجاح المبادرات الصحية بمصر، قائلة: "يهمنا صحة المواطن وجودة الصحة المصرية .. وإحنا مش وزارة مرض ويهمنا صحة المصريين".

وأضافت الدكتورة هالة زايد ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الإسماعيلية الطبي، أن مبادرات صحة المصريين تشمل صحة المصريين ، بدءا من الجينن ، وحتى كبار السن، إلى جانب مبادرات الكشف على نزلاء السجون ، وأطفال المدارس ، ومبادرات التقزم والسمنة ، وفيروس سي. 

ويضم "مجمع الإسماعيلية الطبي" 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية: تسجيل 936 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل.. فيديو

رقم قياسى جديد للتأمين الصحى الشامل.. الإسماعيلية تكسر حاجز المليون مواطن مسجل بالمنظومة

التأمين الصحي: 1.1 مليون مواطن سجلوا بالمنظومة في الإسماعيلية بنسبة 81.63 %

تنضم للتأمين الصحي .. خروج مستشفى ابو خليفة من قائمة "العزل"

قبل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.. وزيرة الصحة تتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي

قبل افتتاحه.. المجمع الطبي المتكامل هدية السيسي لأهالي الإسماعيلية

ترشيحاتنا

عمرو وهبة يكشف لـ «صدى البلد» موعد عرض الحلقة الأخيرة من في بيتنا روبوت

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

النوم على جنابة والجن .. هل يعرضك لمس العفاريت والشياطين ؟.. حصن نفسك بـ7 أدعية

استنفار أمني بالتزامن مع زيارة السيسي للإسماعيلية

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور