وزيرة الصحة: في طريقنا للحصول على الإشهاد الدولي للخلو من الفيروسات الكبدية

وكشفت "زايد"، أثناء افتتاح عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية، والذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجهودات الدولة في القطاع الصحي، مؤكدة أن المبادرات الرئياسة نجحت في دعم قدرة الدولة على مواجهة فيروس كورونا.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر في طريقها للحصول على الإشهاد الدولي للخلو من الفيروسات الكبدية، بعدما كانت الأعلى عالميا في انتشار فيروس "سي".وأوضحت أن الوزارة عملت على تطوير 7 مستشفيات و59 وحدة بمحافظة الأقصر، ضمن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، معقبة: "ليس هدفنا كثرة عدد المراكز الطبية والوحدات الصحية، حيث نهدف في المقام الأول إلى تطوير الخدمة وتحسينها".