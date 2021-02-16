ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

كثافات متحركة بشوارع الجيزة وخدمات إغاثة بالطريق الصحراوي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:56 ص
ادارة مرور الجيزة
ادارة مرور الجيزة
Advertisements
ندى حمودة – أحمد مهدي

نشرت إدارة مرور الجيزة خدمات أمنية مكثفة على الطرق الصحراوية مدعمة بسيارات الاغاثة استعداد لحالة الطقس التي نوهت عنها هيئة الارصاد الجوية. 


وداخل المحافظة تم تعيين خدمات لتسيير الحالة المرورية حيث شهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. 


وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة مرور الجيزة.. تعرف على أماكن الزحام الصباحية بالطرق والمحاور الرئيسية

نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد

شاهد.. حالة المرور اليوم الأحد 31 يناير 2021

تحويلات مرورية جديدة.. تعديل حركة السيارات على الطريق الدائري بمحيط العقار المشتعل

ترشيحاتنا

فرج عامر يرد على مطالبة اتحاد الكرة للأندية بقيمة مسحات كورونا: سنجريها بسعر أرخص

مروة عيد عبدالملك تدافع عن نفسها أمام حملات التنمر وتتهم قناة الزمالك

في ذكرى ميلاد سمير وحيد.. ماذا قال ابنه رامي عنه؟

وزيرة الصحة: تخفيض قوائم الانتظار لمرضى القلب إلى أسبوع.. فيديو

أمطار رعدية وثلوج .. تحذيرات مهمة من الدفاع المدني السعودي للمواطنين والمقيمين

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور