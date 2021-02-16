ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إجراء إماراتي عاجل بشأن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:13 ص
الإمارات
الإمارات
Advertisements
محمود نوفل
علنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، عن إطلاق نظام التدريب والتطوير الإلكتروني 2021، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والمتضمن إعداد خطة التطوير الفردية. 

وذكر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن هذا النظام يعد أحد وسائل تطوير رأس المال البشري، التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية لموظفي الحكومة الاتحادية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التخصصية والسلوكية والإدارية.

كما ناشدت الهيئة جميع الموظفين المدرجين ضمن نظام بياناتي إلى تحديد الاحتياجات التدريبية ضمن خطة التطوير الفردية، من خلال نظام التدريب والتطوير الإلكتروني في إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

فيما نوهت أن مرحلة تخطيط وتنمية المهارات الذاتية للموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد "خطة التطوير الفردية"، تأتي كخطوة ثانية بعد استكمالهم المرحلة الأولى من نظام إدارة الأداء تخطيط الأداء السنوي وتحديد الكفاءات للعام 2021.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قد أطلقت المرحلة الأولى من نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2021، بداية العام الجاري، وهي المرحلة المخصصة لتخطيط الأداء السنوي وتحديد الكفاءات، وتمتد حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

وبينت  الهيئة، إلى أن نظام تقييم الأداء يضم مرحلتين أخرتين، هما المراجعة المرحلية لأداء الموظف وأهدافه السنوية، وتمتد من يونيو، وحتى نهاية يوليو المقبل، والمرحلة الثالثة مخصصة للتقييم النهائي للأداء في شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتحسين أداء الموظفين.. القومي للحوكمة يعقد برنامجا تدريبيا للموارد البشرية للعاملين بالتأمين الصحي

لمواجهة كورونا.. إجراء مسحة pcr إجبارية كل 14 يوما للموظفين بالإمارات

بعد تلقي اللقاح.. قرارات جديدة لـ حكومة الإمارات لمواجهة كورونا

الإمارات.. قرار عاجل بشأن إجازة موظف الحكومة المصاب بكورونا أو المخالط

الإمارات تصدر تعميما بشأن فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط

حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة.. حوسبة مكاتب التفتيش بنسبة 100% .. تدريب 25 شابا وفتاة من أصحاب الهمم.. نشر 14 وحدة تدريب متنقلة

ترشيحاتنا

طارق شوقي : إضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

نداء عاجل من جامعة الدول العربية بشأن السودان وإثيوبيا

عمرو وهبة يكشف لـ «صدى البلد» موعد عرض الحلقة الأخيرة من في بيتنا روبوت

النوم على جنابة والجن .. هل يعرضك لمس العفاريت والشياطين ؟.. حصن نفسك بـ7 أدعية

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور