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برلمان

من بينها قانون تنظيم عمليات الدم.. انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من التقارير

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:22 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان.


ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، الثلاثاء، مناقشة عدد من التقارير وفي مقدمتها تقرير لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.


وأكد  تقرير اللجنة، أن التطور الهائل في العلم الحديث أفرز ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها لأنها هي قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي، وأيضا تعتبر من أهم أهداف الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيقها.
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