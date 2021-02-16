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فن

شاهد.. أحدث ظهور لشيماء سيف برفقة زوجها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:22 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة شيماء سيف صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "  انستجرام " . 

وظهرت شيماء سيف فى الصورة برفقة زوجها.

ويشارك هشام جمال فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهرو ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.     
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